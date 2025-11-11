Baba Gallé Diallo : «le président de la république incarne l’unité nationale»

FI CI SENEGAL ; NEK PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Nous sommes au 21eme siècle au Sénégal. Les royaumes ont disparu et ont cédé la place à la république. Et, le roi au président de la république élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours.

En effet, le président de la république incarne l’unité nationale. Il est le gardien de la Constitution et le garant du fonctionnement régulier des institutions. Il détermine la politique de la nation, nomme le premier ministre, met fin à ses fonctions. Sur proposition du premier ministre, il nomme les ministres, fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

Par ailleurs, il responsable de la défense nationale et du Conseil national de sécurité, il est le chef suprême des armées et dispose de la force armée.

Le président de la république a la possibilité de déléguer par décret certains pouvoirs au premier ministre ou aux autres membres du Gouvernement, à l’exception de ceux prévus aux articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72, 73, 87, 89 et 90. Il peut en outre autoriser le premier ministre à prendre des décisions par décret.( présidence de la république)

En effet, le président de la république détermine la politique de la nation, nomme le premier ministre, met fin à ses fonction. Sur proposition du premier ministre, il nomme les ministres, fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions. Il nomme à tous les postes civils et militaires. Il préside le conseil des ministres, le conseil national de sécurité et le conseil supérieur de la magistrature.

Aussi, il a des pouvoirs exceptionnels. « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, le président de la république dispose de pouvoirs exceptionnels qui l’autorisent, après en avoir informé la nation, à prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi qu’à assurer la sauvegarde de la nation. » (Présidence de la république).

D’après certains hommes politiques, le président de la république, a, trop de pouvoirs et, pour d’autres, c’est un demi-Dieu qui a tous les pouvoirs, excepté, le pouvoir de vie ou de mort qui appartient exclusivement à Dieu.

Le président de la république est devenu, un mur de lamentations pourquoi ? Ainsi, est-ce que du fait de concentrer tant de pouvoirs entre ses mains ou du fait de la faiblesse et de l’incapacité des administrations sectorielles à résoudre les problèmes des populations dans le besoin que le président de la république est devenu un mur de lamentations. Difficile à répondre.

En France, récemment, le parlement a renversé successivement le gouvernement de Barnier, de François Bayrou et Sébastien Lecornu. Le peuple français mobilisé réclamait la démission d’Emmanuel Macaron. Malgré son échec, il s’est réfugié derrière son mandat et a déclaré « je ne démissionne pas, je vais ’jusqu’au terme de mon mandat ». Contre vents et marrées, il est resté en place, en prenant en otage, le peuple français. La démocratie à la française comme sous nos tropiques, porte une tare congénitale : le mandat, qui est, au fait, un, piège qui enferme la volonté du peuple en temps T dans la durée du mandat et protège systématiquement le président en exercice d’une destitution même si, elle est suffisamment motivée et légitime. A mon humble avis, le mandat est une forme de refuge et de protection du président de la république qui ne sert, forcément, pas les intérêts du peuple.

Chers compatriotes, force est de reconnaitre, il arrive, des moments, dans la vie politique d’une nation que l’intérêt du peuple et celui du président de la république ne convergent plus. Dans ce cas, pris dans son propre piège de jeu démocratique, en tant que délégataire de pouvoir au président de la république à travers l’élection présidentielle. , le peuple est tenu de respecter la durée du mandat indexée dans la Constitution, en prenant son mal en patience, en attendant la fin du mandat. Une fois élu, en vérité, le président de la république se réfugie dans le mandat et la durée du mandat. Au fait, on a observé dans les pays où le peuple perd patience, surviennent la révolte, les manifestations gigantesques, de ras le bol, de y’en marre, de renversement de gouvernement, ou de coups d’Etats justifiés ou non.

Ce me semble, le mandat ne doit, éternellement pas, continuer à enfermer la volonté du peuple en temps T dans le mandat et la durée du mandat. La démocratie est dynamique. Donc, il nous appartient démocratiquement, de trouver un mécanisme alternatif pour empêcher l’usage du mandat et de la durée du mandat comme subterfuge pour se maintenir au pouvoir contre vents et marrées. Sinon tant qu’il en sera ainsi, des présidents comme Emmanuel Macaron et d’autres présidents comme lui ici et d’ailleurs, vont s’accrocher au mandat et à la durée du mandat pour se maintenir au pouvoir.

Vive le Sénégal

Vive la république

babadedia@gmail.com

Par Baba Gallé Diallo