Bignona : Le militaire porté disparu a été libéré après sept mois de captivité

Après plusieurs mois de médiation, le militaire sénégalais porté disparu à Djinaki, dans le département de Bignona, a finalement été libéré. Selon un communiqué du ministère des Forces armées, sa libération a été rendue possible grâce à des efforts soutenus de médiation déployés depuis plusieurs mois.

Le soldat avait été retenu par une bande armée lors des incidents survenus dans la nuit du 13 avril 2025 à Djinaki. Ce 11 novembre 2025, il a été remis au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) avant d’être acheminé à Dakar par les autorités militaires. Le communiqué précise que le militaire « se porte bien » et qu’il est désormais pris en charge par l’armée.

Les Forces armées ont profité de cette annonce pour saluer les initiatives visant à consolider les efforts de paix dans la région sud du pays, tout en réaffirmant leur engagement à poursuivre les opérations de sécurisation des personnes et des biens dans la Zone militaire n°5.