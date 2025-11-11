Coalition « Diomaye Président » : Aïda Mbodj remplacée, Aminata Touré chargée de piloter la réorganisation

Par une lettre datée du 10 septembre 2025, le président de la coalition « Diomaye Président », Bassirou Diomaye Faye, a mis fin à la mission de Mme Aïda Mbodj, jusque-là présidente de ladite coalition.

Dans sa correspondance, le chef de l’État a tenu à exprimer sa reconnaissance envers Mme Mbodj pour « son engagement et son dévouement sans commune mesure, à la tête de la coalition pour la victoire du 24 mars 2024 ». Il a par ailleurs souligné la nécessité d’une réorganisation interne, destinée à rendre la structure « plus opérationnelle, mieux structurée et pleinement performante » au service du projet collectif.

Bassirou Diomaye Faye indiquait également que cette réorganisation devait se faire « dans une démarche inclusive », à travers la convocation d’une Conférence des leaders. Celle-ci devait permettre à Mme Mbodj de passer le témoin à son successeur, désigné à cette occasion.

Deux mois après cette lettre, le président a constaté que « la léthargie et les facteurs de division persistent », malgré l’intérêt croissant suscité par la coalition et les nombreuses demandes d’adhésion de personnalités et d’organisations partageant ses valeurs.

Face à cette situation, Bassirou Diomaye Faye a confié la conduite du processus de réorganisation à Mme Aminata Touré, ancienne superviseure générale de sa campagne électorale lors de la présidentielle de mars 2024.

« Je ne doute point que son expérience, son engagement et son esprit fédérateur nous seront d’un très grand apport dans la restructuration de notre organisation, qui devra déboucher sur une coalition plus forte, au service de la vulgarisation positive de l’action du gouvernement, sous la conduite éclairée du Premier ministre Ousmane Sonko », a conclu le président de la coalition.