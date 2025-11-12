Dissolution de l’APR…Stratégie Politique ou Piège pour le Nouveau Régime ?

Le paysage politique sénégalais est secoué par des déclarations retentissantes émanant de membres influents du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF), la formation actuellement au pouvoir. Ces appels à la dissolution de l’Alliance pour la République (APR), le parti de l’ancien président Macky Sall, soulèvent des questions fondamentales sur l’avenir du multipartisme et la nature de la transition politique en cours.

L’épicentre de cette controverse est une sortie choc du leader de Pastef Ousmane Sonko lors du téra-meeting à l’esplanade du Stade Léopold Sédar Senghor. L’actuel premier ministre a qualifié l’APR de « parti criminel » et a exigé sa dissolution, liant directement cette accusation à la dette cachée du Sénégal. Révélée par le FMI, cette dette, estimée à 7 milliards de dollars entre 2019 et 2024, aurait été délibérément dissimulée pour présenter un bilan financier artificiellement favorable.

Le Fonds Monétaire International a, en effet, confirmé le caractère « exceptionnel » de cette dette non déclarée pour un pays africain, soulignant qu’elle porte le niveau d’endettement du Sénégal à près de 100 % du PIB. Le FMI exige désormais des mesures de transparence accrues et un audit complet des finances publiques avant d’envisager toute reprise de l’aide financière, justifiant l’indignation du nouveau régime.

Ces propos ont été renforcés par d’autres cadres du PASTEF. Déjà en mars 2025, lors d’une rencontre politique à Keur Massar, Waly Diouf Bodian, directeur du Port autonome de Dakar et responsable au sein du parti, avait annoncé que l’APR serait prochainement dissoute. Ce patriote fidèle de Sonko avait également accusé l’ancienne formation au pouvoir d’avoir eu recours à des « nervis » ayant causé des morts lors de la récente crise politique.

La riposte de l’Alliance pour la République ne s’est pas fait attendre. Moins de vingt-quatre heures après les déclarations d’Ousmane Sonko, Seydou Guèye, ancien porte-parole de l’APR, a qualifié ces propos de « fantasmatiques » et « menaçants » sur les ondes de la Radio Futurs Médias (RFM). Il a affirmé que le parti de Macky Sall reste une « force politique organisée et solidement portée », avertissant que l’ancienne majorité se tiendra « face » à toute tentative de délégitimation.

Cependant, l’idée d’une dissolution, bien que populaire parmi les militants du PASTEF, est perçue par plusieurs analystes politiques comme une grave erreur stratégique. Une telle action pourrait être interprétée par l’opinion publique comme une simple vengeance politique, rappelant le sort qu’avait réservé l’ancien régime au PASTEF lui-même, avant que celui-ci ne revienne au pouvoir.

L’histoire récente du Sénégal illustre cette dynamique. La dissolution du PASTEF par l’ancien président, loin de l’affaiblir, a paradoxalement augmenté son aura et son statut de victime auprès d’une large frange de la population. L’élection de son candidat dès le premier tour de la présidentielle est souvent citée comme une preuve de cette résilience politique face à l’adversité institutionnelle.

Agir de la même manière contre l’APR risquerait de lui conférer un « second souffle » et de transformer ses dirigeants et cadres en martyrs de la démocratie aux yeux des Sénégalais. Le nouveau régime ferait face au défi de devoir concilier sa volonté de justice et de transparence avec l’impératif de ne pas répliquer les erreurs du passé en utilisant les outils de l’État contre l’opposition.

Dans un contexte politique marqué par des tensions persistantes et le besoin urgent de transparence financière, le PASTEF doit peser avec prudence ses actions. La dissolution d’un parti, même sous le coup de graves accusations, pourrait compromettre l’image de rupture démocratique et d’éthique que le nouveau pouvoir tente d’incarner.

