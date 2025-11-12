Une adolescente de 17 ans entre la vie et la mort après avoir été poignardée au cou

Les faits se sont déroulés mardi à Châteaudun, en Eure-et-Loir.

Vers 13H00, une violente altercation a éclaté dans un foyer de jeunes travailleurs situé rue Anatole-France.

Les secours, arrivés sur les lieux, ont pris en charge une adolescente grièvement blessée à l’arme blanche. Elle présentait une plaie saignante au niveau du cou.

Sept pompiers ont été mobilisés pour prodiguer les soins d’urgence à la jeune fille de 17 ans. Elle a été transportée en urgence absolue par hélicoptère au CHU d’Orléans.

La jeune femme se trouvait avec un jeune homme dans sa chambre au moment du drame.

Cet adolescent a pris la fuite, avant l’arrivée des forces de l’ordre. Il a été repéré une heure plus tard par les caméras de surveillance de la ville.

Ce jeune mineur a été interpellé et placé en garde à vue.

