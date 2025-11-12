Le parti Pastef a réagi officiellement, ce mardi, au communiqué du président Bassirou Diomaye Faye annonçant des changements au sein de la coalition « Diomaye Président ».

Dans un communiqué, la formation politique dirigée par Ousmane Sonko a tenu à apporter plusieurs clarifications. Pastef affirme d’abord que « Monsieur Bassirou Diomaye Faye n’a pas le pouvoir de démettre Madame Aïssatou Mbodj », rappelant que cette dernière « a été désignée par la Conférence des leaders » pour diriger la coalition.

Le parti précise ensuite que « la coalition n’a jamais eu comme président Bassirou Diomaye Faye, qui en était uniquement le candidat » lors de la présidentielle de mars 2024. Dès lors, Pastef et ses alliés disent ne pas se reconnaître dans aucune initiative coordonnée par Mimi Touré, estimant « ne partager ni les mêmes valeurs ni les mêmes principes » que l’ancienne Première ministre.

Revenant sur la question de la restructuration, Pastef explique que ce chantier avait déjà été entamé après l’élection présidentielle. La Conférence des leaders, sous la présidence d’Aïssatou Mbodj, avait alors conduit un processus inclusif ayant permis la rédaction d’une charte, d’un règlement intérieur et d’une nouvelle structuration. Ces textes, souligne le communiqué, ont été partagés avec toutes les parties prenantes et attendent désormais validation.

Un nouveau nom avait même été proposé pour cette coalition remaniée : l’Alliance Patriotique pour le Travail et l’Éthique (APTE), en remplacement de « Diomaye Président », jugée avoir rempli sa mission électorale.

Pastef conclut en réaffirmant sa volonté de fusionner avec des organisations alliées, d’élargir sa base militante et de finaliser la mise en place de la coalition APTE, toujours sous la présidence d’Aïssatou Mbodj.