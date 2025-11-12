Tribunal : Abdou Nguer condamné mais libre

Le Tribunal correctionnel de Dakar a rendu ce 12 novembre 2025 son jugement dans l’affaire du chroniqueur Abdou Nguer et son co prévenu Pape Amadou Ndiaye Diaw. Dans son délibéré, le juge a relaxé tous les deux des délits de diffusion de fausses nouvelles et d’apologie au crime. Par contre, le juge a déclaré Abdou Nguer coupable d’offense au chef de l’état avant de le condamner à 6 mois dont 3 mois ferme avec une amende de 200 mille de FCFA. Une peine qu’il a déjà purgé. Il sera libéré, renseigne Seneweb.

Selon l’un de ses avocats Me Alioune Badara Fall cette décision est une déception. « C’est une déception. Parce qu’il aurait du être relaxé pour toute les chefs. Mieux, le délit de diffusion de fausses nouvelles pour lequel il a été arrêté a été écarté par le juge ainsi pour l’apologie au crime. Cela va sans dire que sa détention était arbitraire », a estimé Me Fall.