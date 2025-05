Ousmane Mara Diop : « Notre diplomatie recule à toutes les échelles »

Enième défaite diplomatique du Sénégal à l’étranger, Amadou Hott vient d’être battu à la Présidence de la Banque Africaine de Développement par le mauritanien Sidy Ould Tah. Nous sommes très loin de la période où le Senegal raflait tout et régnait sans partage sur la scène diplomatique africaine et mondiale avec les beaux jours du Président Abdou Diouf à l’OIF, Moussa Touré à la présidence de la commission de l’UEMOA, Amadou Makhtar Mbow à l’UNESCO , feu Babacar Ndiaye à la BAD, Jacques Diouf à la FAO, Lamine Diack à I2AF.

Ce qui veut dire que notre diplomatie recule à toutes les échelles en raison d’un tâtonnement et une absence totale d’une vision. Le Sénégal est tombé de sa superbe. L’avenir est décidément sombre, incertain et inquiétant pour notre pays. Le Senegal du Président Macky Sall doit sommeiller à ces nouveaux dirigeants perdus dans un souverainisme de façade.

Pour rappel en 2022 pendant qu’il dirigeait la présidence tournante de l’union africaine, le président Macky Sall avait porter le plaidoyer au niveau du G20 afin que le continent soit admis dans ce groupe des vingt pays les plus industrialisés au monde. Mieux sous sa présidence, il avait plaidé et obtenu le statut permanent de l’Afrique au sein du système des nations unies avec le statut de membre permanent de l’Afrique dans le conseil de sécurité.

De 2012 à 2024 tout les grands de ce monde avaient visités le Sénégal de Obama à Merkel en passant par Hollande, Macron, Tony Blaire, Justin Trudeau pour ne parler que ces derniers, la raison en est que le Sénégal avait une diplomatie portée sur un avenir prometteur avec à sa tête un homme d’un leadership incontestable qui avait fini de séduire et de conquérir le monde. Sa diplomatie économique axée sur l’accroissement des échanges, la soutenabilité de la dette avec un endettement raisonnable axé sur la mise en oeuvre des infrastructures structurantes et structurelles permirent à l’Afrique et au Sénégal de de survivre après les ravages causés par les conséquences du COVID-19.

Le Sénégal a reculé sur tous les plans, nous ne sommes plus une vitrine et ce pays phare du continent dont tout le monde portait une estime teintée de confiance en ses dirigeants et à la compétence de ses élites. Dommage pour ce pays qui jadis fut un laboratoire démocratique, un pôle intellectuel majeur. Il va falloir rectifier le tire au plus vite avant que le naufrage ne prenne d’autres proportions inquiétantes.

Ousmane Mara Diop

Membre Secrétariat Exécutif National de l’Alliance pour la République

Responsable politique APR Ndindy