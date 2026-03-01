Ousmane Sonko alerte sur les risques d’embrasement au Moyen-Orient

Le Premier ministre Ousmane Sonko a pris la parole en ligne pour commenter la situation explosive au Moyen-Orient. Selon lui, les frappes menées contre l’Iran par les États-Unis et leurs alliés, notamment Israël, constituent une véritable guerre qu’il faut nommer sans détour. Il a averti que la riposte iranienne pourrait rapidement transformer la crise en un conflit régional de grande ampleur.

« Croire que cela s’arrêtera là serait une illusion », a-t-il déclaré, invitant à une analyse réaliste des tensions actuelles. Sonko a dénoncé une dérive inquiétante de l’ordre mondial. Il a fustigé des opérations militaires conduites en dehors du cadre des Nations Unies, évoquant même des assassinats ciblés de dirigeants étrangers.

Pour lui, ces pratiques traduisent un retour à une logique de force brute, où le droit international s’efface devant la puissance militaire. Ce basculement, a-t-il ajouté, remet en cause l’équilibre global construit depuis plusieurs décennies.

Le chef du gouvernement a insisté sur les répercussions économiques. Le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part essentielle du pétrole mondial, pourrait devenir un épicentre de crise. Une perturbation prolongée de ce corridor stratégique provoquerait une flambée des prix des hydrocarbures, avec des effets en cascade sur l’inflation, les investissements et le coût des biens de consommation, y compris alimentaires. Le Sénégal, importateur net de produits pétroliers, serait directement exposé à ce choc.

Sonko a replacé cette crise dans un contexte plus large de rivalité entre blocs. Il a souligné la montée en puissance des BRICS, en particulier de la Chine, dont l’influence économique et militaire ne cesse de croître. Selon lui, certaines interventions internationales visent à contenir ces puissances émergentes dans un monde en transition vers le multipolarisme. Face aux risques d’escalade entre nations disposant d’arsenaux sophistiqués, il a lancé un appel pressant à la désescalade, au nom de la stabilité mondiale.