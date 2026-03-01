Sonko clarifie ses relations avec Diomaye et appelle à la discipline au sein du PASTEF

Le président du PASTEF et Premier ministre, Ousmane Sonko, est revenu sur les incompréhensions évoquées ces derniers jours concernant ses rapports avec le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Dans un contexte marqué par des interrogations au sein de l’opinion et de la base militante, il a tenu à rappeler le chemin parcouru par leur camp politique jusqu’à l’accession au pouvoir.

« Nous avons traversé des épreuves difficiles pour vaincre ce régime et arriver aux responsabilités », a-t-il souligné, insistant sur les sacrifices consentis. Mais il a aussi mis en garde contre les réalités du pouvoir : « L’exercice de l’État change beaucoup de choses. Le pouvoir va avec la tentation, et si l’on n’y est pas préparé, cela devient compliqué », a-t-il averti, appelant ses partisans à la vigilance et à la responsabilité.

Sonko a reconnu l’existence de désaccords, qu’ils soient politiques ou liés à la gestion du projet porté par leur coalition. Toutefois, il a insisté sur le fait que ces divergences ne doivent pas être interprétées comme une rupture. « Aux responsabilités, il peut y avoir des avis contraires. Oui, les deux existent. C’est pourquoi nous devons en discuter dans le cadre du parti », a-t-il expliqué, précisant que les instances internes restent le lieu approprié pour régler ces questions.

Le Premier ministre a également réaffirmé la place centrale du PASTEF dans la vie politique sénégalaise. Selon lui, les dernières élections ont confirmé que le parti demeure « la principale force politique du pays, la plus organisée et la plus solide ». Il a rappelé que le respect des règles collectives est fondamental : « Un parti a une charte, des règles et un fonctionnement. Le parti fera justice et prendra ses responsabilités. Il ne courra derrière personne, quel que soit son statut. Même si c’était moi. »