Sonko prône la formation politique pour renforcer la cohésion du Pastef

Dans le cadre de la rencontre en ligne « Face aux militants », Ousmane Sonko a insisté sur l’importance de la formation politique au sein du Pastef. Selon lui, il est essentiel de mieux partager la vision du parti et d’éviter des réactions qu’il juge parfois trop émotionnelles. Le leader du Pastef a annoncé la mise en place de sessions de formation régulières, notamment en ligne, afin de toucher un plus grand nombre de militants, y compris dans la diaspora.

« Nous allons multiplier les formations pour diffuser la vision du parti. Le virtuel nous facilite les choses », a-t-il expliqué, précisant que ces initiatives permettront d’harmoniser les positions, de clarifier les orientations et de préparer les militants aux responsabilités politiques.

Sonko a profité de l’occasion pour critiquer certaines attitudes observées sur les réseaux sociaux, où les réactions de militants sont parfois guidées par l’émotion plutôt que par une réflexion politique structurée. « Beaucoup ont encore des choses à apprendre », a-t-il estimé, soulignant la nécessité d’un travail de formation plus approfondi pour éviter les prises de position contradictoires ou mal maîtrisées.

Pour le Premier ministre, la consolidation du Pastef passe par une meilleure organisation interne, une formation continue et le respect des textes du parti. Il a rappelé que le concept « Face au monde » s’inscrit dans cette logique, en offrant un espace d’échanges réguliers pour expliquer directement les orientations du parti et corriger les incompréhensions.

Sonko a ainsi réaffirmé que la discipline, la cohérence et la pédagogie politique sont désormais des piliers indispensables pour renforcer la crédibilité et l’efficacité du Pastef dans un contexte marqué par de fortes attentes.