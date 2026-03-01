PASTEF : Sonko revient sur la rencontre entre Diomaye et les députés

Le président du PASTEF et Premier ministre, Ousmane Sonko, est revenu sur les échanges récents avec le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, qui ont suscité des interrogations dans l’opinion et parmi les militants. Il a expliqué que le désaccord portait principalement sur le cadre choisi pour une rencontre entre le président et les députés de la majorité.

« Le président m’a indiqué qu’il souhaitait voir les parlementaires. Je lui ai répondu que ce n’était pas une bonne idée de le faire au Palais », a-t-il affirmé, précisant qu’il ne voulait pas donner l’impression d’être placé entre le parti et le chef de l’État. Sonko a insisté sur son rôle de président du PASTEF, rappelant que les membres du parti ne pouvaient être reçus sans son aval.

Finalement, Bassirou Diomaye Faye a échangé avec des coordinateurs, sans la présence active de Sonko. « Je suis seulement passé brièvement. Il a discuté avec eux », a-t-il expliqué. Selon lui, certains participants ont quitté la réunion avec des incompréhensions ou des déceptions, ce qui aurait pu être évité si la rencontre s’était tenue dans un lieu plus neutre. « Il pouvait organiser cela dans un hôtel ou ailleurs. Et si le contenu était le même, c’était inutile », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a tenu à rappeler qu’il connaît bien les parlementaires et respecte leur liberté d’action : « Ils ont leur autonomie, ils ont choisi d’entrer dans l’arène politique. » De son côté, le président de la République aurait justifié son choix par des raisons pratiques, soulignant qu’il réside au Palais et qu’il y dispose de la prérogative d’y recevoir qui il souhaite.

Sonko a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une confrontation personnelle entre les deux têtes de l’exécutif. « C’est déjà clair pour tout le monde. Cela ne mérite pas d’être transformé en problème », a-t-il assuré. Il a également indiqué avoir pris la parole en s’appuyant sur des éléments de contexte non publics, invitant les militants à lui faire confiance.

Le leader du PASTEF a appelé à la sérénité et au travail collectif : « Le parti est parfois trop inquiet. Il faut se calmer et travailler. En politique, il n’y a pas de miracle : seul le travail compte. » Pour lui, les tensions évoquées ne traduisent pas une crise majeure, et le PASTEF reste solide et uni.