Pastef en marche vers les Locale…la stratégie politique de Sonko

À la faveur du lancement de son nouveau concept d’échange direct « Face aux militants », le leader de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), Ousmane Sonko, a dévoilé les grandes lignes de sa stratégie pour les prochaines élections locales. Entre démocratie interne et sécurisation numérique des effectifs, le parti au pouvoir cherche à consolider son hégémonie face à une opposition en quête de repères et une coalition « Diomaye Président » dont le poids politique réel reste à définir.

Dans un exercice de pédagogie politique inédit, Ousmane Sonko a réaffirmé un principe cardinal de sa formation : la primauté de la base. En répondant aux interrogations des militants, notamment celles venues de Kaolack, il a tranché le débat sur les investitures. Pour le Premier ministre, la désignation des têtes de liste ne saurait être le fruit d’un oukase centralisé, mais bien l’émanation d’une volonté locale. Cette approche, qui se veut l’antithèse du « parachutage », vise à responsabiliser les militants à l’échelle communale.

L’insistance sur le consensus n’est pas fortuite. Sonko exhorte ses troupes à privilégier l’accord mutuel autour de l’intérêt général pour prévenir les fractures internes. Toutefois, lucide sur les passions que soulèvent les enjeux locaux, il n’exclut pas le recours aux arbitrages de la direction nationale. Cette rigueur annoncée dans la gestion des différends souligne la volonté du parti de maintenir une cohésion de fer, indispensable pour transformer l’essai de la présidentielle en ancrage territorial durable.

Parallèlement à cette architecture démocratique, Pastef opère une révolution administrative avec le lancement de 400 000 cartes de membres sécurisées. Ce passage à une identification numérique, dotée de numéros uniques, répond à une double exigence : la fiabilité du fichier et l’élimination des inscriptions fictives. En se dotant d’un outil de gestion moderne, le parti se structure comme une machine de guerre électorale capable de quantifier avec précision sa force de frappe, loin des approximations habituelles du paysage politique sénégalais.

Cette structuration intervient dans un contexte politique singulier. Face à un Pastef en pleine expansion, l’opposition traditionnelle semble traverser une zone de turbulences, peinant à renouveler ses discours et à incarner une alternative crédible. En occupant l’espace médiatique et numérique par ces formats d’échanges directs, Ousmane Sonko sature le champ politique, laissant peu de place à des adversaires qui cherchent encore la formule pour exister au-delà des critiques de principe.

Le positionnement de Pastef soulève également la question de ses alliances, notamment au sein de la coalition « Diomaye Président ». Si cette bannière a porté la victoire au sommet de l’État, le poids politique propre des alliés reste une inconnue majeure. En renforçant l’identité organique de Pastef par la vente de cartes et la tenue prochaine d’un congrès ordinaire, Ousmane Sonko semble préparer son parti à assumer un leadership hégémonique, réduisant potentiellement ses alliés au rôle de forces d’appoint.

Le futur congrès ordinaire, annoncé comme l’aboutissement de ce processus de formalisation, devra transformer les structures provisoires en instances pérennes. Pour le leader du parti, il s’agit d’ancrer légalement et légitimement le mouvement dans la durée. Cette mue institutionnelle est le signal envoyé à l’opinion que le « phénomène » Pastef a définitivement achevé sa transition de mouvement de contestation vers celui de parti de gouvernement solidement charpenté.

Sur le plan technique, la distinction opérée entre le fichier des militants et le fichier électoral de l’État (DAF) témoigne d’une volonté de transparence. En précisant que sa plateforme est indépendante des outils régaliens, Sonko cherche à désamorcer toute critique sur une éventuelle confusion des rôles entre les ressources du parti et celles de l’administration, garantissant ainsi une certaine éthique dans la compétition politique à venir.

La stratégie de Pastef pour les locales repose sur un équilibre subtil entre décentralisation du choix des candidats et centralisation de la gestion des militants. En misant sur la discipline interne et la modernité technologique, Ousmane Sonko entend transformer son capital de sympathie en un maillage territorial sans faille. Le défi sera désormais de maintenir cette unité de façade face aux ambitions locales qui ne manqueront pas de surgir lors des investitures.

