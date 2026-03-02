Une mère s’endort avec son bébé de 3 mois…ça finit en drame absolu

Le drame s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine.

Une femme s’est endormie avec son bébé de 3 mois sur le ventre.

Lorsqu’elle s’est réveillée vers minuit et demi, la mère de famille a constaté que son enfant était inconscient et qu’il ne respirait plus.

Elle a alors appelé secours.

Ces derniers, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès du nourrisson.

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte.

Selon les premières constatations, le bébé ne présenterait aucune trace de violence, de maltraitance ou de carence.

Source : F D