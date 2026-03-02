Elle menace sa fille de 9 ans avec un couteau…l’enfant saute du balcon

Les faits se sont déroulés mercredi après-midi à Brême, en Allemagne.

Une femme, âgée de 38 ans, a menacé et blessé sa fille, âgée de 9 ans, avec un couteau.

L’enfant a réussi à se réfugier sur le balcon avant de se laisser tomber du premier étage.

Par chance, un voisin de 62 ans a intercepté la fillette. Grâce à lui, elle s’en tire avec des blessures légères. La victime a été prise en charge sur place par les secours, puis remise à son père.

Quant à la mère, elle s’est laissée interpeller sans résistance.

« En raison du soupçon d’une maladie psychique aiguë, elle a été immédiatement hospitalisée de force » a expliqué un policier.

Source : F D