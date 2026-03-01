« Face aux militants » : Sonko lance un nouveau format d’échanges et annonce des réformes internes au Pastef

Le leader du Pastef, Ousmane Sonko, a inauguré le premier numéro du concept « Face aux militants », une rencontre en ligne destinée à dialoguer directement avec les adhérents et les citoyens. Ce format, pensé comme un complément aux tournées politiques, permet aux représentants des différentes régions d’interroger le président du parti sur les enjeux internes et les échéances électorales.

Interpellé depuis Kaolack par Khadidiatou Ly sur la désignation des candidats aux prochaines élections locales, Sonko a rappelé que les textes du parti sont explicites : ce sont les bases qui choisissent. « Je ne peux pas connaître les meilleurs candidats mieux que les populations », a-t-il affirmé, insistant sur le respect des principes démocratiques internes.

Il a encouragé les militants à rechercher le consensus dans chaque commune afin d’éviter les divisions. Toutefois, il a reconnu que des scrutins internes ont parfois été nécessaires, générant des frustrations. « À défaut de consensus, nous organisons des élections. Cela doit nous servir de leçon », a-t-il expliqué, précisant que la direction n’intervient qu’en dernier recours.

Le Premier ministre a également annoncé le lancement officiel des nouvelles cartes de membre du Pastef, avec une première série de 400 000 exemplaires sécurisés. Chaque adhérent disposera d’un numéro d’identification unique à six caractères, garantissant un fichier fiable et mettant fin aux inscriptions fictives.

Une plateforme en ligne sera bientôt disponible pour l’achat des cartes, et des superviseurs seront désignés dans chaque département pour encadrer le processus. Sonko a tenu à préciser que cette base de données est totalement indépendante du fichier de l’État.

Concernant le renouvellement des structures, Sonko a indiqué que la vente des cartes constitue une étape préalable indispensable pour formaliser les instances du parti. Il a assuré que Pastef reste l’une des formations les plus dynamiques du pays, malgré l’existence de structures provisoires dans certaines zones.

Enfin, il a annoncé la tenue prochaine du premier congrès ordinaire du parti, destiné à consolider l’organisation interne et à préparer les futures échéances politiques. Ce rendez-vous s’inscrira dans le prolongement du nouveau format « Face au monde », appelé à se tenir régulièrement.