Ousmane Sonko dénonce l’effacement de l’Afrique dans les recompositions mondiales

Lors de son intervention en ligne, le Premier ministre Ousmane Sonko a consacré une large partie de son discours à la place de l’Afrique dans le nouvel échiquier international. Selon lui, le continent reste absent des grandes recompositions géopolitiques, alors même qu’il devrait être un acteur incontournable. « Nous sommes un continent invisible sur la carte géopolitique, et paradoxalement, nous sommes les seuls à ne pas en prendre conscience », a-t-il regretté.

Ousmane Sonko a souligné que, tandis que les rapports de force se redessinent entre Washington, Pékin, Moscou et les puissances émergentes regroupées au sein des BRICS, l’Afrique demeure en marge. Il a exhorté les États africains à dépasser les « querelles secondaires » pour se concentrer sur les véritables enjeux stratégiques. Pour lui, le continent n’a jamais réellement rompu avec l’héritage colonial.

Le Premier ministre a décrit les mécanismes contemporains de dépendance : la tutelle monétaire, l’endettement, l’exploitation des ressources naturelles et les conditions restrictives imposées par les bailleurs internationaux. Selon lui, la colonisation actuelle ne passe plus par l’occupation territoriale, mais par la capacité à dicter des choix économiques et politiques à des nations pourtant souveraines.

Face à ce constat, Sonko a plaidé pour une refondation profonde. Il a mis en avant plusieurs axes : stabilité politique, résolution des conflits internes, souveraineté économique renforcée et valorisation du travail productif. « L’Afrique n’a ni alliés ni protecteurs. Elle doit compter sur elle-même », a-t-il martelé, invitant les acteurs politiques et sociaux à dépasser les rivalités internes pour inscrire durablement le continent dans la nouvelle configuration mondiale.