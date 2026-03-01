Sonko défend l’ouverture du PASTEF aux coalitions mais refuse toute tentative d’hégémonie

Face aux critiques, Ousmane Sonko a tenu à clarifier la position du PASTEF sur la question des alliances politiques. Le Premier ministre a affirmé que son parti n’est pas opposé au principe de coalition, mais qu’il refuse toute tentative de prise de contrôle par des acteurs extérieurs. « PASTEF ne refuse pas de travailler ni de coaliser. Ce que nous refusons, c’est que quelqu’un vienne vouloir être à la tête de PASTEF alors que PASTEF a tout le poids », a-t-il déclaré avec fermeté.

Pour Sonko, les alliances doivent se construire sur la base de la légitimité acquise dans les urnes, notamment lors des élections de 2024. Il a rappelé que le PASTEF n’est pas étranger aux fusions et collaborations politiques, citant l’histoire du parti depuis 2015. « PASTEF est né avec des fusions. Nous avons toujours collaboré », a-t-il souligné, mettant en avant des partenariats jugés constructifs avec des figures comme Cheikh Tidiane Dièye et Aïda Mbodj.

Le leader du parti a également rappelé que des postes de députés et de ministres ont été accordés à des alliés dans le cadre de ces coalitions, rejetant ainsi l’image d’un parti fermé ou hégémonique. « Il ne faut pas qu’on nous présente comme des gens qui ne veulent pas coaliser », a-t-il insisté.

Sonko a toutefois pointé du doigt certains acteurs politiques arrivés récemment, lors des élections de 2024, qu’il accuse d’être à l’origine de la majorité des polémiques. « 95 % du bruit vient d’eux », a-t-il estimé, jugeant que les tensions actuelles relèvent davantage de l’agitation de ces nouveaux venus que de divergences profondes au sein de la mouvance présidentielle.