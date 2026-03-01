Moyen- Orient : Gog et Magog (Par Rassoul Ba)

Le prophète Salomon nous avait légué un chef-d’œuvre monumental à Jérusalem, symbole de paix des peuples. Les Croisades en ont fait des ruines. Aujourd’hui, il ne reste qu’un Mur, témoin des joutes sanglantes entre croyants.

Le monde actuel n’y tire aucune leçon.

Les gens ne parcourent-ils pas la terre pour voir ce qui est advenu des négateurs et des trangresseurs des lois divines ?

C’est vrai entre-temps dieu Dollar a pris le relais des prophètes.

Satan a construit, lui, un Dôme pour cacher à Munkir et Nakir ses atrocités. Il est tellement sûr de son invention.

Il a balisé la voie à Gog et à Magog.

Les deux acolytes Trump et Ben ne se fixent plus de limites dans la barbarie.

Les damnés vont au delà du Mur, ils veulent realiser le Grand Israël.

Donald va implanter un Trump Tower à Gaza , une Tour de Babylone ultra moderne. De riches pélerins y défileront pour » se lamenter » au son des trompettes de l’ Apocalypse.

Le prochain objectif de ces deux prophètes de malheurs sera de forcer le monde musulman à changer de Kibla, la boussole pointée vers le Trump Tower.

Peut-être, les croyants se réveilleront enfin.

Dieu Dollar n’a pas de Temple, il se cache dans les porte-feuilles, les cartes Visa ,les coffre-forts , les drones, les porte-avions, les bombardiers, les avions de chasse, les sattelites qui surveillent chaque mètre carré de la planète.. Il tient le monde entier en attendant le Déluge.

Les mémoires de Njoob Jaara.