Guedé-village : Une pirogue chavire et fait quatre morts

Une vive émotion secoue la commune de Guédé-vllage, dans le département de Podor, après le chavirement d’une pirogue qui a coûté la vie à quatre jeunes talibés du village de Mbantou. Le drame s’est produit hier samedi sur le fleuve Sénégal, alors que les victimes revenaient des champs de leur marabout.

Selon Seneweb qui donne l’information, les quatre adolescents, tous issus de la même famille, avaient traversé le fleuve dans la matinée, au croisement Mbantou, où ils travaillaient dans les champs. C’est au moment du retour, aux environs de 15 h, que l’accident est survenu.