Zac Mbao : Trois présumés agresseurs à moto interpellés

Le commissariat d’arrondissement de Zac Mbao a procédé, samedi 28 février 2026, à l’interpellation de trois (03) individus. Ils sont suspectés des faits d’«association de malfaiteurs et vol en réunion commis avec usage d’une arme blanche et d’un moyen de transport (moto)», selon un communiqué de la Police.

A l’origine de cette affaire, à bord d’un deux-roues, les susnommés auraient agressé une dame devant son domicile à la Cité Mentor (Zac Mbao). Sous la menace d’un couteau, ils se seraient emparés de son téléphone portable. «Dans leur fuite, les assaillants ont été appréhendés et lynchés par la population avant que les éléments de la brigade de recherches, en patrouille dans le secteur, n’interviennent pour les extraire et les conduire au poste de police», explique le communiqué.

L’enquête a révélé que deux des trois individus sont des récidivistes notoires. Ils avaient été récemment élargis de prison après avoir purgé des peines respectives de 6 et 5 mois pour des faits similaires de vol, suite à un précédent déferrement par les mêmes services.

Les trois individus ont été placés en garde à vue et seront présentés au parquet, dans la suite des investigations.