Sonko donne rendez-vous à ses militants ce dimanche à 17h

Quelques heures après la rupture du jeûne marquée par une polémique entre le Président Bassirou Diomaye Faye et des députés de PASTEF, ainsi que son passage à l’Assemblée nationale pour la séance de questions d’actualité, le leader des Patriotes, Ousmane Sonko, annonce un moment d’échanges et de partage sur ses plateformes numériques.

Dans un message publié sur sa page Facebook, il donne rendez-vous à ses militants ce dimanche 1er mars 2026 à 17 heures : “Mes chers compatriotes, Retrouvons‑nous demain pour un moment d’échanges et de partage”.