Ousmane Sonko annonce un renforcement du dispositif d’achat d’arachide…à Kaolack

En déplacement à Kaolack ce lundi 5 janvier, le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué une visite de terrain dans le cadre de la campagne de commercialisation de l’arachide. À cette occasion, il a révélé avoir donné de nouvelles instructions à la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS). L’entreprise devra désormais acquérir 450.000 tonnes de graines, soit près du double des 250.000 tonnes initialement prévues.

Le chef du gouvernement a précisé que 50 à 75 milliards de francs CFA seront mobilisés pour garantir la sécurisation de la production et soutenir les producteurs.

Lors de sa tournée, Ousmane Sonko s’est également attardé sur l’état des infrastructures de transformation. Il a jugé l’usine de Kaolack obsolète et inadaptée aux standards actuels, estimant qu’elle devrait être remplacée par des installations modernes capables de répondre aux ambitions nationales. « Notre objectif est que la SONACOS puisse absorber l’ensemble de la production locale et en transformer une partie », a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a enfin tenu à rassurer les cultivateurs, promettant que des mesures concrètes seront mises en œuvre dans les prochains jours afin d’assurer un achat rapide et efficace des récoltes.