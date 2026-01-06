PJF : Bonne nouvelle pour l’épouse et le fils de Madiambal

La Chambre d’accusation du Pool judiciaire financier (PJF) a ordonné la mise en liberté provisoire de Mabintou Diaby et de Mouhamed Diagne, respectivement épouse et fils de Madiambal Diagne. Cette mesure est toutefois assortie du port d’un bracelet électronique.

Toutefois, leur libération demeure conditionnée à la position du parquet, qui dispose d’un délai de six jours pour éventuellement introduire un pourvoi en cassation contre la décision rendue.

Pour rappel, cette procédure fait suite à un rapport de la Cellule de traitement des informations financières (Centif) relatif à la SCI Pharaon. Dans ce dossier, le parquet financier évoque de présumées rétrocommissions d’un montant estimé à plusieurs milliards de francs CFA.