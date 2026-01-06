Deux jeunes filles attirent une ado de 15 ans pour qu’elle se fasse violer…par un homme

Samedi, une adolescente de 15 ans avait rendez-vous avec deux copines à la gare de Gagny, en Seine-Saint-Denis.

Lorsqu’elle est arrivée sur les lieux, ses amies étaient accompagnées d’un homme. Ses copines sont ensuite parties, la laissant seule avec cet inconnu.

Dans des circonstances qui reste inconnues, cet homme a ensuite violé la jeune fille. Puis les deux copines ont bloqué l’adolescente sur leurs comptes Snapchat.

La victime est rentrée à son foyer de Villemomble, en pleurs. Elle a confié ce qu’elle a subi à un éducateur qui a prévenu la police.

Le commissariat de Gagny a ouvert une enquête pour viol tandis que l’adolescente a été transportée à l’hôpital. La piste du guet-apens est privilégiée.

Source : F D