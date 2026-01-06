Une fillette entre la vie et la mort après avoir été percutée…par un poids lourd

Les faits se sont déroulés lundi 5 janvier avenue de Fronton à Toulouse, en Haute-Garonne.

Une fillette de 6 ans et sa maman avançaient en trottinette, direction de Barrière de Paris.

Sur la même voie et dans le même sens, un poids lourd circulait lui aussi.

Le conducteur a alors tourné à droite, vers la rue Hilaire Pader… mais il n’aurait pas vu la trottinette, et a donc percuté la petite fille de plein fouet.

L’enfant a été transportée en urgence absolue à l’hôpital des enfants de Purpan où elle se trouve entre la vie et la mort. Sa mère n’a pas été blessée.

Le chauffeur du camion s’est livré à des tests d’alcoolémie et de drogue qui se sont révélés négatifs. Une enquête a été ouverte.

Source : F D