Diomaye, El Malick…les critiques de Pastef bousculent le sommet de l’État

Le paysage politique sénégalais assiste à un phénomène inédit : le parti au pouvoir, PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), semble devenir le principal moteur de contestation contre ses propres institutions. Après le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, c’est désormais au tour du Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, de subir une offensive virulente venue de l’intérieur. Cette dynamique interroge sur la stratégie d’un camp qui n’hésite plus à jeter ses leaders en pâture sur la place publique.

Il y a encore peu, c’est le Chef de l’État lui-même qui essuyait les plâtres de cette intransigeance. Malgré son statut de premier magistrat, Bassirou Diomaye Faye a vu ses réseaux sociaux investis par des « patriotes » n’hésitant pas à exprimer leur mécontentement de manière frontale. Chaque prise de parole présidentielle est devenue, pour une frange de sa base, une occasion de « défouloir », brisant ainsi les codes traditionnels de déférence envers l’institution suprême.

Aujourd’hui, le curseur s’est déplacé vers l’Assemblée nationale. La charge de Mouramani Kaba Diakité contre El Malick Ndiaye est d’une violence rare pour une majorité. En l’accusant publiquement de gabegie et de gestion clanique, le député de Pastef expose les failles de son propre camp. Ce choix de la dénonciation publique, plutôt que de la médiation interne, présente le parti comme une force capable de fragiliser ses propres piliers sous couvert d’une exigence de rupture radicale.

Pourtant, dans la lecture politique sénégalaise, cette hostilité interne est souvent perçue comme un brevet de crédibilité. Selon un adage bien connu, être la cible de critiques acerbes de la part des siens signale souvent que l’on est sur la « bonne voie ». Cela suggère qu’El Malick Ndiaye, à l’instar du Président Diomaye, refuse de céder aux attentes clientélistes et maintient une ligne de rigueur qui finit par déranger jusque dans les rangs de ses alliés les plus proches.

Cependant, cette méthode de « procès public » pose un problème de cohérence institutionnelle. Les griefs portant sur le train de vie de l’Assemblée ou la taille des cabinets auraient pu être arbitrés dans le secret des instances du parti. En choisissant la voie médiatique, les détracteurs internes de Pastef agissent comme une force destructrice, alimentant eux-mêmes le doute sur la capacité de leurs leaders à incarner la transformation promise.

Le Président de l’Assemblée, El Malick Ndiaye, a dû sortir de son silence pour défendre son intégrité. En affirmant que toutes les procédures de l’institution sont certifiées et transparentes, il tente de recadrer un débat qui a quitté le terrain technique pour devenir purement politique. Sa réponse se veut une leçon de retenue face à une base qui semble avoir troqué la discipline de parti contre une culture de l’indignation permanente.

Cette tendance à la « critique de masse » sur les réseaux sociaux et dans les médias fragilise l’autorité des leaders. Si la volonté de veiller au principe du « Jubanti » est louable, la manière dont elle s’exerce aujourd’hui expose les plus hauts responsables de l’État à une vindicte populaire parfois démesurée, souvent orchestrée par ceux-là mêmes qui les ont portés au pouvoir.

L’orage qui secoue l’hémicycle montre que le Pastef est aujourd’hui confronté à son propre miroir. Si El Malick Ndiaye parvient à surmonter ces accusations par la preuve de sa bonne gestion, il confirmera que la résistance aux pressions internes est le prix à payer pour une gouvernance vertueuse. Mais le risque demeure : à force de fragiliser ses sommets, le camp des patriotes pourrait finir par éroder la solennité des institutions qu’il dirige.

Le Sénégal expérimente une nouvelle forme de démocratie interne où la loyauté n’est plus un chèque en blanc. Pour les leaders comme Bassirou Diomaye Faye ou El Malick Ndiaye, le défi est désormais de gouverner sous le regard constant et parfois impitoyable de leur propre famille politique, transformant chaque décision en un test de résistance face à une « base » devenue le premier opposant du régime.

La rédaction de Xibaaru