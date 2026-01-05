Circulation dans la zone du BRT : Durcissement des mesures à partir du 8 janvier

La Préfecture du département de Dakar a annoncé le renforcement strict de l’application de l’interdiction de circulation des véhicules à bras et à traction animale dans la zone d’influence du Bus Rapid Transit (BRT), à compter du jeudi 8 janvier 2026.

Dans un communiqué rendu public, le Préfet de Dakar rappelle que cette mesure découle de l’arrêté n°274/P/D/DK du 26 juillet 2024, portant adoption d’un nouveau plan de circulation dans ladite zone. Cet arrêté interdit formellement la circulation des pousse-pousse et des charrettes dans les axes concernés par le BRT.

Malgré cette disposition réglementaire, les services de l’administration ont constaté la persistance de ces véhicules dans la zone interdite. Une situation qui, selon l’autorité préfectorale, engendre d’importantes perturbations du trafic routier, un encombrement notable de la voie publique, ainsi que des risques accrus pour la sécurité des piétons. Le stationnement de ces engins sur les trottoirs et autres espaces réservés aux piétons compromet également la fluidité de la circulation piétonnière.

Afin de garantir le respect strict de la réglementation en vigueur et d’assurer un cadre de circulation fluide et sécurisé pour l’ensemble des usagers, la Préfecture informe que l’application de l’arrêté sera désormais renforcée.

À cet effet, tout véhicule à bras ou à traction animale circulant ou stationnant dans la zone d’influence du BRT sera systématiquement immobilisé et placé en fourrière. Les contrevenants s’exposeront par ailleurs à des poursuites judiciaires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

La Préfecture de Dakar appelle ainsi l’ensemble des acteurs concernés au respect scrupuleux des règles établies, dans l’intérêt de la sécurité publique et du bon fonctionnement du réseau de transport urbain.