Vaste opération conjointe Police–Gendarmerie dans la banlieue dakaroise

Une importante opération de sécurisation a été menée dans la banlieue dakaroise dans la nuit du 3 au 4 janvier 2026, de 21 heures à 5 heures du matin, sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Mouhamadou Bamba Cissé. Cette action d’envergure s’inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre l’insécurité résiduelle et le banditisme urbain.

Menée conjointement par la Police nationale et la Gendarmerie, l’opération a mobilisé un dispositif exceptionnel de 248 éléments, dont 100 agents du Groupement mobile d’intervention (GMI), 130 éléments des Services départementaux de la sécurité publique (SDSP/CCD) ainsi que des escadrons motorisés de la Gendarmerie. Le dispositif était appuyé par 28 véhicules et deux drones de surveillance, renforçant les capacités d’intervention et de contrôle sur le terrain.

L’opération s’est déroulée en présence de plusieurs autorités administratives et sécuritaires, notamment le Gouverneur de la région de Dakar, le Directeur de la Sécurité publique, le Commissaire central de Dakar, ainsi que le Commissaire central de Guédiawaye et ses commissaires secondaires.

Démarrée par un briefing au Commissariat d’arrondissement de Thiaroye, l’intervention a ensuite couvert plusieurs zones sensibles, notamment Mbeubeuss (Malika) et Malibou. Elle a pris fin à la gare des Beaux Maraîchers, avec une visite des locaux du Commissariat d’arrondissement de Dalifort, dont l’inauguration est annoncée prochainement.

Sur le plan opérationnel, cette vaste opération a permis l’interpellation de 105 personnes. Parmi elles, 50 ont été arrêtées pour vérification d’identité et cinq pour nécessité d’enquête. Trente-et-une personnes ont été interpellées pour ivresse publique, trois pour détention de produits cellulosiques, quatre pour détention de chanvre indien et une pour trafic de kush, avec la saisie de 13 pièces. Par ailleurs, quatre personnes ont été arrêtées pour vol commis la nuit, deux pour escroquerie, deux pour rébellion, une pour détournement de mineur, et deux mises en cause pour homicide et blessures involontaires par accident.

Le volet sécurité routière a également enregistré une activité soutenue. Au total, 80 motos et 15 véhicules ont été immobilisés, 19 mis en fourrière et 182 pièces administratives saisies. Les opérations ont également permis de recouvrer 217 000 francs CFA au titre des amendes forfaitaires.

Selon les autorités, l’opération s’est achevée sans incident majeur et a pleinement atteint ses objectifs. Elle témoigne de la volonté des pouvoirs publics de renforcer la sécurité des populations et de maintenir une présence dissuasive des forces de défense et de sécurité dans les zones stratégiques de la banlieue dakaroise.