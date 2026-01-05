La crise vénézuélienne continue de susciter de nombreuses réactions sur la scène internationale. Pour Boubacar Seye, consultant et chercheur en migrations internationales et président de l’organisation Horizon Sans Frontières, l’implication des États-Unis, notamment sous l’administration de l’ancien président Donald Trump, doit être analysée à l’aune des intérêts géopolitiques et économiques qui entourent ce pays d’Amérique latine.

Selon Boubacar Seye, les prises de position américaines sur le Venezuela, officiellement justifiées par la défense de la démocratie et des droits humains, s’inscrivent dans un contexte plus large de rapports de force internationaux. Il estime que la richesse pétrolière du pays constitue un facteur central dans l’attention qu’il suscite. Le Venezuela dispose en effet de l’une des plus importantes réserves de pétrole au monde, un élément stratégique dans un environnement international marqué par la concurrence énergétique.

L’ancien président Donald Trump avait adopté une ligne particulièrement ferme à l’égard des autorités vénézuéliennes, combinant pressions diplomatiques, sanctions économiques et menaces de recours à la force. Pour Boubacar Seye, ces mesures ont eu des effets significatifs sur la situation interne du pays, notamment sur le plan économique et social, affectant directement les populations civiles.

Le président d’Horizon Sans Frontières souligne également que cette approche pose la question du respect de la souveraineté des États et du rôle des instances multilatérales. Il observe que le contournement des mécanismes internationaux traditionnels, tels que l’Organisation des Nations unies, contribue à fragiliser le cadre du droit international et à instaurer des précédents susceptibles d’influencer d’autres crises similaires.

Boubacar Seye établit par ailleurs un parallèle avec d’autres situations internationales dans lesquelles des pays riches en ressources naturelles ont fait l’objet de fortes pressions extérieures. Selon lui, ces exemples illustrent une tendance récurrente où les considérations économiques et stratégiques pèsent lourdement dans les décisions politiques et diplomatiques des grandes puissances.

Dans cette perspective, il estime que la gestion de la crise vénézuélienne dépasse le seul cadre national et soulève des enjeux plus larges pour l’équilibre régional et international. Il appelle à une approche fondée sur le dialogue, le respect de la souveraineté des États et le renforcement du multilatéralisme, afin d’éviter une aggravation des tensions et des répercussions durables sur les populations concernées.

Pour Boubacar Seye, l’évolution de la situation au Venezuela constitue ainsi un cas d’étude important pour les relations internationales contemporaines, en ce qu’elle interroge les motivations réelles des interventions extérieures et leurs conséquences à long terme sur l’ordre mondial.