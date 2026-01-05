Talla Sylla sur la situation au Venezuela : «Le droit est mort, vive la jungle ?»

LE DROIT EST MORT, VIVE LA JUNGLE ?

Plaidoyer pour un réveil souverainiste face au banditisme d’État

On nous vend une « capture ». Les mots ont un sens, et en politique, leur dévoiement est le premier acte de la tyrannie. Ce qui s’est passé au Venezuela n’est ni une arrestation, ni une opération de justice : c’est un enlèvement. C’est un rapt d’État. C’est la manifestation la plus pure du banditisme international, perpétré non par des groupuscules obscurs, mais par la première puissance mondiale, costumée en gendarme de la vertu.

Il faut avoir le courage de regarder la réalité en face, sans la naïveté coupable qui paralyse nos élites : le droit international, tel que nous l’avons rêvé au lendemain de 1945, vient de rendre son dernier souffle à Caracas. La Charte des Nations Unies est désormais un astre mort dont la lumière nous parvient encore, mais qui ne chauffe plus rien.

La mécanique du prédateur

Ne nous y trompons pas. Ce n’est pas la démocratie qui débarque à Caracas, c’est le Dollar qui vient récupérer son dû par la force. L’histoire est têtue et elle bégaie tragiquement. Hier l’Irak voulait vendre son pétrole en euros ; il fut détruit. Hier la Libye rêvait d’un dinar-or ; elle fut démembrée. Aujourd’hui, le Venezuela, assis sur les plus grandes réserves pétrolières du monde, a commis le crime de lèse-majesté : vouloir s’affranchir de la monnaie impériale pour embrasser les BRICS.

La réponse est brutale, cynique, kissingerienne : quand l’hégémonie économique vacille, la force brute prend le relais. C’est la stratégie du « sac troué » : on s’empare du contenant (le pays, le pouvoir) en se fichant éperdument de laisser derrière soi le chaos, pourvu que le contenu (les ressources) reste sous contrôle.

Le blanc-seing aux nouveaux seigneurs de guerre

Mais le plus grave n’est pas là. Le plus grave est le précédent que cet acte pose pour l’avenir de l’humanité.

En violant aussi ouvertement la souveraineté d’un État, en kidnappant ses dirigeants sous les applaudissements ou le silence complice des chancelleries occidentales (France et Grande-Bretagne en tête), les États-Unis viennent de déchirer le contrat social mondial.

Ils envoient un message terrifiant aux autres puissances : « La loi, c’est la force ».

Dès lors, quel argument moral opposer à la Russie si elle décide de redessiner les frontières de l’Est ? Que dire à la Chine si elle décide, demain, d’user de la même méthode en mer de Chine méridionale ? Que dire aux puissances régionales qui voudront annexer leurs voisins ?

Nous venons d’entrer officiellement dans l’ère des zones d’influence exclusives. Le monde est redécoupé en fiefs, et les petits États, les nations sans arsenal nucléaire, deviennent des variables d’ajustement, des vassaux potentiels ou des proies.

L’urgence d’une conscience souverainiste

Face à ce retour de la loi de la jungle, l’Afrique doit cesser d’être spectatrice. Le silence de nos dirigeants est assourdissant, et ce silence est suicidaire. Si nous acceptons qu’un chef d’État soit enlevé parce qu’il déplaît à Washington, nous acceptons par avance que nos propres souverainetés soient solubles dans les intérêts des puissants.

C’est ici que le combat souverainiste prend tout son sens. Il ne s’agit pas de défendre aveuglément un régime ou un homme, mais de défendre un principe.

Comme l’enseignait Cheikh Anta Diop, la sécurité précède le développement. Or, il n’y a pas de sécurité possible dans un monde où le droit est à géométrie variable.

Les souverainistes, les panafricanistes, les citoyens épris de justice doivent comprendre ceci : personne ne viendra nous sauver. L’« Ordre International » est une fiction qui ne protège plus que ceux qui l’ont écrite.

L’espoir dans la lucidité

Alors, que faire ? Céder au désespoir ? Penser que tout s’effondre et attendre la fin ? Non.

C’est dans la clarté du péril que naît la volonté de résistance.

Ce monde qui s’effondre est celui de la domination unilatérale. Ce chaos est peut-être les douleurs de l’enfantement d’un monde multipolaire, certes dangereux, mais où nous avons une carte à jouer.

Cette carte, c’est celle du refus de la servitude volontaire. C’est celle de la construction, en urgence, de nos propres mécanismes de défense, de nos propres alliances monétaires, de nos propres solidarités régionales.

Nous ne devons plus demander la justice, nous devons l’incarner. Nous ne devons plus pleurer le droit international perdu, nous devons bâtir un rapport de force qui nous protège de l’arbitraire.

Le Venezuela est un avertissement. Ne soyons pas les prochains sur la liste. Soyons ces sentinelles de la conscience qui, face à l’obscurité de la force brute, rallument la flamme de la dignité humaine.

Debout, citoyens ! Le monde change, ne le subissons pas.

Talla SYLLA