Ousmane Sonko reçoit un prix d’honneur de la CNDH

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu, ce lundi 15 décembre 2025, une délégation de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) conduite par sa présidente, Pr Amsatou Sow Sidibé, rapporte la Primature.

La visite intervient à l’occasion de la première édition du Prix national des Droits de l’Homme organisée par la CNDH. Afin d’encourager le gouvernement et saluer les actions positives en faveur des droits de l’Homme, la CNDH a décerné au Premier ministre un prix d’honneur qui lui a été remis à la Primature.