Pastef : Ousmane Sonko lance une vaste campagne de mobilisation

Le président du parti PASTEF – Les Patriotes, Ousmane Sonko, a appelé l’ensemble des structures de son mouvement à renforcer la mobilisation politique, sociale et citoyenne dans tout le pays et à l’étranger. L’objectif affiché est de consolider la base militante, d’accroître l’implantation du parti et de renforcer son rôle dans la « transformation nationale » et la « révolution citoyenne » en cours au Sénégal.

Dans une instruction interne adressée le 15 décembre aux cellules locales, sections communales et internationales, coordinations départementales, secrétariats nationaux et mouvements affiliés, Sonko détaille un plan stratégique ambitieux pour l’année à venir. Parmi les objectifs principaux figurent la massification du parti, avec un cap fixé à un million de militants actifs, la création ou la redynamisation de 10 000 cellules fonctionnelles couvrant le Sénégal et la diaspora, ainsi que le développement d’actions citoyennes régulières.

Ces actions incluent des initiatives de santé publique, des campagnes de sensibilisation et de prévention, des opérations de nettoyage et de reboisement, des visites aux familles vulnérables, ainsi que la promotion de l’éthique publique et de la transparence. L’accent est mis sur le porte-à-porte et les causeries communautaires afin de vulgariser la vision politique et les réformes du parti.

L’instruction souligne également la nécessité de discipline, de proximité et de cohésion au sein du parti. Les élus, cadres et responsables sont appelés à accompagner activement les structures locales, à rendre compte mensuellement de leurs activités et à participer aux tournées départementales organisées par le président.

Ousmane Sonko rappelle que PASTEF, « forgé dans l’épreuve et soutenu par le peuple », doit rester exemplaire dans son organisation et son engagement citoyen. Le rassemblement du 8 novembre 2025, qui avait rassemblé une large participation populaire, est cité comme preuve de la vigueur du mouvement et de l’attente d’une présence plus concrète et structurée sur le terrain.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte politique où le Sénégal traverse une phase de transformation nationale, avec des enjeux de réforme et de participation citoyenne renforcée. Pour Sonko et PASTEF, la consolidation de la base militante et la mobilisation sociale sont perçues comme des leviers essentiels pour affirmer leur influence politique et promouvoir leur vision d’un Sénégal transformé.