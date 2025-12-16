Le lutteur Dame Junior présenté au procureur

Arrêté hier par la sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye, le lutteur Dame Junior a été déféré ce mardi 16 décembre au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, selon des sources de Seneweb. Il est poursuivi pour entrave à l’action de la police et recel de malfaiteurs.

Pour rappel, le vendredi 12 décembre, la brigade de recherches de la sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye, en patrouille de routine, a reçu une information signalant que des individus appartenant au cortège du lutteur Dame Junior agressé des passants à hauteur du rond-point Dial Mbaye. L’intervention des policiers a permis d’interpeler deux suspects en flagrant délit de vol avec violence. Il s’agit du tailleur S. Camara et du plafonnier A. Ba, âgé de 25 ans, tous deux domiciliés à Wakhinane.

C’est sur ces entrefaites que le frère du lutteur Dame Junior s’est violemment opposé à l’interpellation de ces deux agresseurs. Selon les policiers, il a brandi un couteau pour faire face aux éléments de la BR. Avec son gang, il a opposé une résistance farouche aux policiers qui l’ont finalement interpelé. Le lutteur Dame Junior s’est violemment interposé. Et profitant de la confusion, son frère a pris la fuite.

C’est dans cet affrontement que l’agent, S. D., chef de la BR de la sûreté urbaine de Guédiawaye, a été grièvement blessé au niveau de l’abdomen à l’arme blanche et interné à l’hôpital Roi Baudouin. L’arme blanche utilisée lors de l’agression a été saisie et consignée par les enquêteurs pour les besoins de l’enquête. Il était dans les derniers préparatifs de son combat prévu le dimanche 21 décembre à l’Arène nationale.

Source : Seneweb