Bagarre à Yarakh : Un pêcheur tué par son ami

Une violente altercation entre deux amis pêcheurs a viré au drame, hier lundi 15 décembre, à Yarakh. Selon les sources de Seneweb, tout serait parti d’un échange de propos aigre-doux entre les deux potes.

La dispute a vite dégénéré en bagarre au cours de laquelle M. Fall, la quarantaine, aurait violemment projeté au sol M. Sow, âgé d’une trentaine d’années, la tête la première. Il est mort sur le coup.

Le présumé meurtrier a été interpellé par les gendarmes de la brigade territoriale de Hann et placé en garde à vue pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Une enquête est ouverte.