CAN 2025 : Mamadou Lamine Camara appelé en renfort après le forfait d’Ilay Camara

Contraint de déclarer forfait pour la Coupe d’Afrique des nations, Ilay Camara laisse sa place à Mamadou Lamine Camara. Selon nos informations, le sélectionneur national Pape Thiaw a décidé de faire appel au milieu de terrain de la Renaissance Sportive de Berkane, initialement inscrit sur la liste des réservistes.

La journée de lundi a été particulièrement animée dans la Tanière. Tôt dans la matinée, la Fédération sénégalaise de football a officialisé le forfait du latéral droit Ilay Camara, touché aux ischio-jambiers droits. Pour compléter sa liste des 28 joueurs retenus pour la CAN au Maroc, Pape Thiaw s’est tourné vers son vivier en convoquant Mamadou Lamine Camara.

Même s’ils n’évoluent pas au même poste, un Camara peut en remplacer un autre. Le milieu relayeur de la RS Berkane, dont l’absence de la liste initiale avait suscité de nombreuses réactions, aura ainsi l’opportunité de disputer la CAN sur ses terres d’adoption. Une récompense pour « MLC », au terme d’un parcours marqué par la patience et la persévérance.