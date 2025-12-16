Les propositions de Diallo Aldiouma pour réconcilier le Sénégal avec sa diaspora

Chers concitoyens et concitoyennes

Je me permets de vous écrire pour vous faire part de mes préoccupations concernant la situation actuelle des sénégalais de l’extérieur. En tant que citoyen engagé, j’apporte ma modeste contribution en cinq priorités, à l’occasion de la Journée nationale de la diaspora.

1)- La création d’un ministère des Sénégalais de l’extérieur

Cette journée pourra être inscrite dans les annales de l’histoire avec la création d’un Ministère plein chargé des Sénégalais de l’Extérieur.

Ce ministère aura comme mission de servir d’interface officielle entre l’Etat et la diaspora, en prenant en charge ses besoins spécifiques.

La création de ce departement ministériel permettra d’harmoniser et de rationaliser les structures existantes budgétivores dédiées aux Sénégalais de l’Extérieur.

Dans cette optique, le Fonds d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur (FAISE), logé par décret à la Primature doit impérativement quitter cette institution pour être au cœur de ce ministère nouvellement créé.

Le Haut Conseil des Sénégalais de l’Extérieur réinstallé sera l’organe suprême de contribution et d’alerte, à titre consultatif.

2)- La culture comme outil de promotion du tourisme.

L’objectif est de mettre à contribution l’énorme potentiel dont dispose le Sénégal en matière culturelle (écrivains, artistes, musiciens, artisans, stylistes et sportifs de haut niveau) pour susciter une dynamique dans le tourisme de masse et l’hôtellerie. A cet effet, des artistes pourraient étre nommés au titre honorifique d’« Ambassadeurs de la culture » à l’effet de contribuer à la promotion de la destination Sénégal.

Le retour de la Fête nationale

du 04 avril à travers les différentes représentations diplomatiques du Sénégal sera un grand moment de retrouvailles, d’échanges et de festivités culturelles pour un Sénégal pour tous et avec tous.

3)- Un immigré, un toit

Il s’agit de faciliter et d’accompagner l’accès à la propriété des Sénégalais de l’extérieur dont les besoins en matière de logement au pays sont avérés.

Dans cette perspective, la création d’une banque de la diaspora sera un partenaire sûr pour les nombreuses coopératives d’habitat afin de capter en même temps des investissements et récupérer les flux financiers.

4)- La contribution de la Diaspora à la gestion des affaires publiques et au développement du Sénégal

Il s’agit de définir et de mettre en oeuvre une véritable politique d’implication de la

Diaspora sénégalaise dans la conduite de la politique de la Nation mais aussi de mobiliser ses ressources humaines, financières et matérielles, son expérience et son expertise, dans une optique de développement, pour contribuer à la valorisation du pétrole et du gaz au Sénégal.

L’appel à candidature et le quota diaspora pour l’emploi public doivent avoir une part importante sur les postes à responsabilité.

En ce qui concerne la coopération décentralisée leur leadership et leur réseau relationnel devront être mis à contribution.

Il faudrait par ailleurs promouvoir des partenariats, notamment des jumelages, entre les collectivites locales sénégalaise et les communes, départements et autres entités locales en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie.

5)- La modernisation des services consulaires

À l’ère du numérique, de la digitalisation et de l’Intelligence artificielle, la modernisation des services consulaires reste une priorité.

Elle passe par la dématérialisation, la facilitation de l’accès à l’administration consulaire pour l’obtention, en 24 heures, de la pièce d’identité et du passeport et toutes les autres pièces administratives. S’y ajoute l’inscription numérique à une plateforme des Sénégalais de l’extérieur, ce qui permettra d’avoir les informations à temp réel et de mieux communiquer avec nos représentants.

Il convient aussi de promouvoir une politique de protection consulaire et d’assistance des Sénégalais de l’extérieur.

Il faut ainsi dépêcher en urgence des missions officielles en Libye et d’autres pays en crise ou en conflit où des compatriotes se trouvent dans des situations précaires voire dramatiques afin de faciliter leur rapatriement.

Le retour de la commémoration de la Fête nationale du 04 avril à travers les différentes représentations diplomatiques du Sénégal sera un grand moment fort de retrouvailles autour de ce qui nous réunit mais aussi de festivités culturelles pour un Sénégal pour tous et avec tous dans sa diversité et la cohésion sans coloration politique.

C’est en substance ma contribution, succinctement résumée, pour une meilleure prise en charge des préoccupations et attentes de la diaspora et permettre aux Sénégalais de l’extérieur de jouer pleinement leur partition dans la dynamique de redressement et de développement du pays, en tant que citoyens à part entière et non entièrement à part.

Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à cette modeste contribution.

Respectueuses considérations!

Vive le Sénégal !

Vive sa diaspora!

Diallo Adiouma

Sénégalais de la diaspora

Suisse