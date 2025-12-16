Candidature Amadou Lamine Sall à l’OIF : Un journaliste adresse une lettre au président Diomaye

Lettre ouverte à SEM. le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye

Monsieur le Président,

Dans le contexte de l’élection prochaine à la présidence de l’Organisation internationale de la Francophonie, il m’a semblé opportun de rappeler le rôle éminent que le Sénégal a toujours joué au sein de cette grande communauté linguistique et culturelle. Notre pays, marqué par l’héritage fondateur du Président Léopold Sédar Senghor, a façonné l’esprit, la vision et l’exigence humaniste qui habitent encore aujourd’hui la Francophonie. Cette institution représente, pour le Sénégal, un espace d’influence, de dialogue et de transmission culturelle où résonne profondément notre histoire.

À ce titre, la candidature du poète Amadou Lamine Sall, figure reconnue des lettres africaines et héritier assumé de l’école senghorienne, suscite un intérêt particulier. Son parcours, son engagement pour la valorisation des arts et son action continue pour la diffusion de la culture sénégalaise l’inscrivent naturellement dans la continuité d’une tradition intellectuelle et diplomatique que notre pays a toujours honorée. Sa présence dans cette élection témoigne d’un attachement profond aux valeurs de la Francophonie et d’un désir constant de servir son rayonnement.

Dans ce cadre, certaines voix expriment l’idée qu’un appui officiel des autorités sénégalaises constituerait un signal fort pour mettre en lumière cette candidature et en consolider la portée sur la scène internationale. De manière générale, lorsqu’un État souhaite soutenir un de ses ressortissants dans une élection multilatérale, diverses démarches diplomatiques sont parfois envisagées : communications publiques, concertations bilatérales ou missions de représentation auprès de partenaires clés. En cas d’indisponibilité du Chef de l’État, il est d’usage que ces initiatives puissent être portées par un ministre ou un représentant désigné, notamment en charge de la Culture ou des Affaires étrangères.

Monsieur le Président, je souhaite exprimer ici la confiance que nombre de citoyens accordent à votre capacité à maintenir et renouveler le prestige culturel du Sénégal dans les instances internationales. Le rôle moteur que notre pays occupe depuis longtemps dans la Francophonie est un héritage précieux, et chacun espère le voir continuer à s’épanouir à travers les femmes et les hommes qui portent haut la parole, l’art et la pensée sénégalaises.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de ma très haute considération.

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste, poète écrivain

Direction du patrimoine culturel.