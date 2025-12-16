Lutte contre le trafic de drogue : 25 kg de cocaïne saisis à Keur Massar

Le Groupe de Lutte Anti-Drogue (GLAD) de la Gendarmerie nationale a porté un coup dur au trafic de stupéfiants en procédant, dimanche, au démantèlement d’un réseau actif à Keur Massar. L’opération s’est soldée par l’interpellation de trois individus et la saisie d’une importante quantité de drogue dure ainsi que de faux billets de banque.

Selon les informations communiquées par la Gendarmerie, cette intervention fait suite à un recoupement d’informations ayant permis de placer les suspects sous surveillance avant le déclenchement d’une opération ciblée. Le réseau, tenu par des ressortissants bissau-guinéens, était impliqué dans le trafic de drogue dure et de fausse monnaie.

Au cours de l’opération, les forces de sécurité ont saisi 25 kilogrammes de cocaïne, conditionnés en paquets d’un kilogramme, pour une contre-valeur estimée à 1,25 milliard de francs CFA. S’y ajoutent quatre paquets de haschisch de 100 grammes, évalués à 400 000 francs CFA, 45 grammes d’ecstasy estimés à 315 000 francs CFA, un véhicule ainsi que des paquets de faux billets de banque.

Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler l’ensemble de la chaîne criminelle.