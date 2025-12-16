CAN 2025 : Assane Diao forfait !

Touché à la cuisse lors du match contre l’AS Roma, Assane Diao sera indisponible pour une période de 6 à 8 semaines, le privant ainsi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se déroule du 21 décembre au 18 janvier au Maroc.

La scène avait fait craindre le pire : une chevauchée spectaculaire juste avant la fin de la première période, suivie d’une grosse alerte côté Sénégal. Les examens médicaux ont confirmé une blessure musculaire de grade II aux ischio-jambiers, un délai de récupération incompatible avec la durée de la compétition.

C’est une énorme perte pour les Lions et leur sélectionneur Pape Thiaw.