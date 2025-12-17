Pastef…Ousmane Sonko et son parti lancent la conquête politique

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) amorce une phase décisive de son évolution politique. À travers une instruction interne datée du 15 décembre, son président, Ousmane Sonko, a appelé à une mobilisation générale de toutes les structures du mouvement, tant au Sénégal qu’à l’étranger. Cette directive marque le point de départ d’une stratégie de reconquête et de consolidation visant à transformer l’élan électoral de 2024 en un ancrage institutionnel et social durable.

L’objectif comptable de ce plan est ambitieux : le parti vise le cap du million de militants actifs. Pour soutenir cette croissance, le leadership de PASTEF mise sur un maillage territorial dense avec la création ou la redynamisation de 10 000 cellules fonctionnelles. Ce déploiement stratégique ne se limite pas aux frontières nationales, puisqu’il intègre fortement la diaspora, considérée comme un pilier historique et financier du mouvement.

Au-delà de la simple arithmétique électorale, Ousmane Sonko entend renforcer le rôle du parti dans la « transformation nationale ». Le plan d’action prévoit une immersion des militants dans des œuvres d’utilité publique, telles que des campagnes de santé, des opérations de reboisement et des initiatives de nettoyage. Cette approche vise à incarner la « révolution citoyenne » prônée par le parti en rendant sa présence concrète et quotidienne auprès des populations vulnérables.

Cette restructuration intervient dans un contexte politique particulier, marqué par l’émergence de nuances, voire de divergences, entre PASTEF et certains alliés de la coalition « Diomaye Président ». En réaffirmant l’identité propre du parti et en exigeant une discipline interne rigoureuse, Ousmane Sonko semble vouloir sécuriser son socle idéologique tout en préparant sa formation à naviguer de manière plus autonome dans le paysage politique sénégalais.

Le cadre du parti, Khadim Bamba Fall, a récemment apporté un éclairage sur les projections à long terme de cette dynamique. S’appuyant sur les résultats de la présidentielle de 2024, où le projet a recueilli plus de 2,4 millions de voix, il a fixé un objectif de 4 millions de votants à l’horizon 2029. Pour les responsables du parti, la fidélisation de cet électorat repose sur la capacité du gouvernement à transformer ses promesses en réalités tangibles pour les citoyens.

Un volet technologique et administratif accompagne également cette offensive. Le parti prévoit la mise en place d’une plateforme d’adhésion moderne, proposant des cartes de membre en versions physique et virtuelle. Cette dématérialisation vise à faciliter la transition des sympathisants vers un statut de militant formel, permettant ainsi une meilleure traçabilité et une coordination plus efficace des ressources humaines du mouvement.

La conquête des « primo-votants » demeure une priorité stratégique majeure. La reconduction de l’opération « wër ndomo » est déjà planifiée pour maximiser les inscriptions sur le fichier électoral. En ciblant la jeunesse, PASTEF cherche à renouveler sa base et à maintenir l’avantage démographique qui a largement contribué à ses succès passés, tout en vulgarisant sa vision de l’éthique publique et de la transparence.

Sur le plan organisationnel, l’exigence de redevabilité est renforcée. Les élus, les cadres et les secrétariats nationaux sont désormais tenus de produire des rapports mensuels d’activités et de participer activement aux tournées départementales. Cette méthode de management vise à garantir une cohésion totale entre le sommet et la base, évitant ainsi tout déphasage entre les orientations du président du parti et l’action sur le terrain.

PASTEF semble s’engager dans une mue profonde, passant d’un mouvement de contestation et de conquête à une machine politique structurée pour l’exercice du pouvoir sur le long terme. Entre ambitions électorales pour 2029 et actions citoyennes immédiates, le parti d’Ousmane Sonko cherche à démontrer que sa vigueur, illustrée par le rassemblement du 8 novembre 2025, est le moteur d’une présence désormais institutionnalisée au cœur de la société sénégalaise. Reste à savoir si les patriotes vont réussir ?

