Un cambriolage tourne mal…une femme ligotée et violée

Les faits se sont déroulés lundi soir dans un pavillon situé aux Mureaux, dans les Yvelines.

Vers 20H00, une femme de 72 ans fermait sa fenêtre côté jardin, lorsqu’un individu a surgi dans la pénombre.

L’homme au visage dissimulé par un masque chirurgical a poussé la septuagénaire à l’intérieur de son domicile.

Le cambrioleur a frappé la victime l’a emmenée de force dans sa chambre où il l’a ligotée et violée.

Il a ensuite pris la fuite après s’être emparé de bijoux, d’un téléphone, d’un sac à dos et des clefs de maison et de voiture de la retraitée.

La victime a été transportée à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger mais elle souffre de douleurs au dos, à l’épaule et d’hématomes au poignet.

L’auteur des faits, âgé entre 25 et 30 ans, est activement recherché par les forces de l’ordre.

Source : F D