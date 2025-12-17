Il frappe sa femme à coups de marteau…puis se suicide

Lundi après-midi, un homme de 64 ans a porté des coups de marteau sur la tête de sa femme de 58 ans à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, alors qu’elle était à terre.

La scène s’est produite dans la chambre du couple, en présence de sa nièce de 3 ans et de son neveu de 20 ans.

C’est ce dernier qui a appelé la police.

Son oncle s’est ensuite réfugié dans la cuisine et s’est donné la mort en se donnant un coup de couteau.

Les secours, arrivés sur les lieux, ont tenté de le réanimer. En vain. Le sexagénaire a succombé à ses blessures une heure plus tard.

Quant à son épouse, elle a été transportée à l’hôpital Beaujon en urgence absolue sous escorte motorisée. Son pronostic vital est engagé.

Selon Le Parisien, le sexagénaire avait été placé en garde à vue samedi pour avoir dit « vouloir se suicider mais qu’il tuerait d’abord son épouse, sa fille et son gendre ». Il avait été remis en liberté.

Source : F D