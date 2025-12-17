JOJ Dakar 2026 : Le Président Diomaye a présidé un conseil présidentiel de suivi

Sous la présidence du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, l’ensemble du gouvernement, ainsi que le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, ont pris part à un conseil présidentiel consacré au suivi des préparatifs de cet événement majeur.

À dix mois de l’échéance, le Sénégal est pleinement engagé dans la réussite du défi organisationnel des JOJ Dakar 2026. C’est dans ce contexte que le Président de la République a convié le Comité d’organisation, conduit par son président Mamadou Diagna Ndiaye, afin d’évaluer l’état d’avancement des préparatifs. Cette rencontre a permis de renforcer la coordination entre toutes les parties prenantes et de définir des orientations stratégiques claires, en vue d’accélérer les chantiers, de consolider la mobilisation nationale et de respecter les engagements pris vis-à-vis du Comité international olympique (CIO).

Lors de ce conclave, le Chef de l’État a réaffirmé son engagement personnel à garantir une organisation à la hauteur de la confiance accordée au Sénégal et à l’Afrique, à l’occasion des premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse organisés sur le continent africain.

« J’ai convoqué ce conseil présidentiel, le premier sous mon magistère, pour marquer l’importance primordiale que j’accorde à l’organisation et au succès des JOJ Dakar 2026, qui se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026. Il s’agit d’une évaluation à mi-parcours des préparatifs, dans toutes leurs dimensions, tous leurs compartiments et tous leurs détails, car rien ne doit être laissé au hasard », a déclaré le Président Bassirou Diomaye Faye, insistant sur « l’impérieuse nécessité de renforcer la cadence d’exécution des travaux ».