Traction animale : L’État serre la vis contre les abus et infractions

Face à la recrudescence des actes de maltraitance et de traitement dégradant infligés aux équidés, notamment aux chevaux utilisés pour la traction animale, le ministre a adressé une circulaire ferme aux gouverneurs de région, les appelant à une application rigoureuse des textes en vigueur.

Dans ce document officiel, le ministre indique avoir été interpellé sur cette problématique lors de son dernier passage à l’Assemblée nationale. Il déplore les pratiques abusives de certains propriétaires de véhicules à traction animale, qui soumettent les chevaux à des tâches pénibles, à des souffrances répétées et à des charges largement supérieures à leurs capacités physiques.

Selon la circulaire, ces agissements constituent une violation manifeste du code des contraventions ainsi que de plusieurs arrêtés réglementaires, notamment ceux relatifs à l’identification des équidés, à leur aptitude physique et à la réglementation du transport par traction animale. Le ministre rappelle, entre autres, que la charrette doit être adaptée à la taille de l’animal afin d’éviter blessures et plaies, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 9 décembre 2016.

Le texte souligne également que tout cheval utilisé à des fins de traction doit être reconnu apte par les services compétents de l’Élevage et disposer d’un certificat d’aptitude, comme le prévoit l’arrêté interministériel du 6 novembre 1995. Le non-respect de ces obligations porte atteinte non seulement à la santé et au bien-être des animaux, mais aussi à l’image du Sénégal.

Face à ce fléau, le ministre exhorte les autorités administratives régionales à veiller scrupuleusement à l’application de ces dispositions réglementaires dans leurs circonscriptions respectives. Il insiste sur l’urgence d’actions concrètes pour mettre fin à ces pratiques préjudiciables et assurer une meilleure protection des équidés sur l’ensemble du territoire national.