France : Un sympathisant de Pastef tué à l’arme blanche

Baba Abdoulaye Diop, sympathisant de Pastef résident en France pour ses études, a été tué. Selon des membres de sa famille, il a été assassiné à l’arme blanche au cours d’une altercation.

Baba Abdoulaye Diop était connu sur les réseaux sociaux, utilisant le pseudonyme de Guelwar (Venom) sur le réseau Tik Tok, où il défendait le projet et les idées du leader de Pastef, Ousmane Sonko.

Selon ses proches et membres de sa famille, cités par Seneweb, son meurtre serait lié à une altercation survenue de divergences politiques.