Affaire SoftCare : ça se complique pour le fabricant

Dans un communiqué parvenu à L’Observateur, SoftCare, fabricant des couches et serviettes hygiéniques suspectées d’avoir été conçues avec des matières premières périmées, déclare que l’Agence sénégalaise de la réglementation pharmaceutique (ARP), qui a ordonné le retrait des produits incriminés, a effectué une inspection dans ses locaux. «Le texte au ton apaisant affirme que ‘les deux entités s’engagent à maintenir des normes et des standards élevés’ pour garantir des produits de qualité», rapporte le quotidien du Groupe futurs médias.

Le journal estime que le message, peu clair, «a de quoi susciter la confusion sur le terrain, chez aussi bien les commerçants que la clientèle». Ainsi pour lever toute équivoque, L’Observateur a contacté le patron de la Direction de l’inspection, de la surveillance du marché et de la vigilance de l’ARP, Dr Moussa Diallo. Ce dernier est formel : «Ce communiqué ne lie pas l’Agence», a-t-il déclaré avant d’ajouter, selon L’Observateur, que «la position officielle et unique de l’ARP demeurait celle exprimée dans sa note de retrait des serviettes hygiéniques et couches concernées».