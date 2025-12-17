Arona Benga : «La célébrité a détruit ma vie privée»

La nouvelle a ébranlé le milieu du showbiz sénégalais. Amadou Bia Sow, plus connu du grand public sous les noms de Arona Benga dans la série Cœurs brisés ou de Alioune Badara dans Fasséma, a été placé en garde à vue à Rufisque. Son arrestation est intervenue dimanche à la Cité André Kenny, lors d’une opération du commissariat central de Rufisque visant un réseau de trafic de stupéfiants.

Selon les premiers éléments de l’enquête, Amadou Bia Sow a été surpris en pleine consommation de cocaïne en compagnie de Mamadou Thiam et Maguette Cissé. Mamadou Thiam aurait été identifié comme le principal fournisseur par le livreur présumé, Abdoulaye Diassy, piégé par un policier infiltré.

Si l’acteur a reconnu être consommateur, il est également impliqué, aux côtés de ces trois autres individus, dans un volet de l’enquête relatif à l’offre et à la cession de drogue.

Au-delà des faits judiciaires, L’Observateur revient sur le parcours de Amadou Bia Sow et révèle les fragilités dissimulées derrière l’image de la célébrité. L’acteur confiait récemment sa difficulté à distinguer l’homme du personnage, évoquant une véritable confusion identitaire. «Même chez moi, on m’appelait Arona», disait-il, décrivant une perte progressive de repères.

Aîné de sa famille, il a très tôt porté le poids des responsabilités, multipliant les petits métiers- vente de chaussures, de voitures ou de terrains- avant que son sacre à l’émission «Face of the Year» lui ouvre les portes du cinéma et de la notoriété.

L’année 2024 a cristallisé tous les contrastes de sa trajectoire. Au sommet, il est sacré meilleur acteur, et se marie. Quelques mois plus tard, la chute est brutale avec un divorce prononcé après seulement sept mois de vie commune, événement qui le plonge dans une profonde dépression.

L’acteur a lui-même reconnu avoir traversé une période marquée par des pensées suicidaires, affirmant n’avoir dû sa survie qu’au soutien indéfectible de sa mère.

Cette arrestation met ainsi en lumière l’envers du décor d’une ascension fulgurante et les fragilités d’une notoriété mal maîtrisée. «La célébrité a détruit ma vie privée», confessait-il, repris par L’Observateur. Qui conclut que l’acteur adulé doit désormais répondre de ses actes devant la justice, laissant ses nombreux admirateurs sous le choc.

