Inspection de l’ARP à Sindia : les produits SOFTCARE jugés conformes aux normes

L’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) a récemment mené une mission d’inspection au sein de l’usine SOFTCARE SN COMPANY LIMITED, située à Sindia. Cette visite s’inscrit dans le cadre des missions régaliennes confiées à l’agence, créée par le décret n°2022-824 et régie par la loi n°2023-06 relative à son organisation et à son fonctionnement.

Selon un communiqué officiel, cette inspection visait principalement à s’assurer du respect des normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi que de la mise en œuvre des recommandations précédemment adressées à l’entreprise. La garantie de standards élevés de production et la protection de la santé des consommateurs demeurent des priorités constantes pour l’ARP.

À l’issue de la visite, et après un examen minutieux de l’ensemble des documents transmis par SOFTCARE SN COMPANY LIMITED en réponse aux correspondances officielles de l’agence, les conclusions se sont avérées rassurantes. Les inspecteurs ont notamment confirmé que des matières premières périmées n’ont jamais été utilisées dans le processus de fabrication.

Sur la base de ces constats, l’ARP a déclaré conformes les produits de SOFTCARE, notamment les couches pour bébés et les serviettes hygiéniques, estimés propres à la consommation et autorisés à la mise sur le marché sénégalais.

L’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique a toutefois réaffirmé sa volonté de poursuivre et de renforcer ses actions de surveillance et de contrôle sur l’ensemble de la chaîne de production pharmaceutique et sanitaire. Cette vigilance continue vise à assurer le strict respect des exigences réglementaires et à garantir une protection durable de la santé publique.