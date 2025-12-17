France : Le ministère de l’Intérieur a été victime d’une cyberattaque

L’ampleur des dégâts de la cyberattaque qui a touché le ministère de l’Intérieur est toujours inconnue ce mercredi, cinq jours après sa détection. Le ministre Laurent Nunez évoque « quelques dizaines » de fiches de police confidentielles extraites par le hacker mais il reste prudent sur le nombre total.

« Ce qui s’est passé est très grave, j’assume ce mot, je ne le nie pas et je souhaite la plus grande transparence là-dessus », a déclaré Laurent Nunez, mercredi après-midi, à l’Assemblée nationale. Il était interrogé par la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback (Horizons) lors des questions au gouvernement au sujet de la cyberattaque dont a été victime son ministère.

« Nous avons fait l’objet d’une intrusion par un hacker, très probablement, qui a utilisé notre système de messagerie et puis qui est allé rechercher des mots de passe parce qu’on n’a pas toujours respecté l’hygiène numérique qui consiste à éviter d’échanger des mots de passe en clair », a rappelé Laurent Nunez.

« C’est comme ça que l’assaillant a pu consulter un certain nombre de fichiers », dont le Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et le Fichier des personnes recherchées (FPR), « et même procéder à une extraction d’un certain nombre de fiches », a-t-il poursuivi.

« J’ai bien dit ce matin qu’on parlait de quelques dizaines de fiches à date. Nous sommes encore en train de procéder à cet inventaire et je reste très prudent » sur le nombre de documents confidentiels extraits, a ajouté le ministre de l’Intérieur.

Selon Le Parisien mercredi après-midi, ce sont au minimum « un peu moins de cent fiches du fichier des traitements des antécédents judiciaires qui ont été extraites ».

Laurent Nunez « ne doute pas une seconde que l’assaillant sera retrouvé » et le ministère tirera toutes les conclusions nécessaires une fois que les enquêtes auront abouti.

Mercredi matin, le ministre avait confirmé sur Franceinfo que « les données publiées proviennent bien de nos bases » et que le hacker avait pu consulter « un certain nombre de fichiers importants pour nous et procéder à un certain nombre d’extractions ».

Selon un dernier bilan, quelques dizaines de fiches « ont pu être sorties du système » sur des « millions de données ». Cette faille de sécurité majeure a duré plusieurs jours. « L’ampleur des compromissions » n’est « pas encore » connue, avait conclu le ministre de l’Intérieur.

Source : La Voix Du Nord